Postos do Sine Manaus selecionam para 33 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Prefeitura de Manaus seleciona, a partir das 8h desta quinta-feira (23), candidatos para 33 vagas de empregos nos postos do Sine Manaus, da Avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, zona centro-sul, e do Shopping Phellipe Daou, na Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, zona leste.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

POSTO SINE MANAUS – CONSTANTINO NERY

Avenida Constantino Nery, 1.272, São Geraldo (próximo à sorveteria Glacial)

1 vaga – Artífice

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com manutenção predial preventiva e corretiva, e pequenos reparos.

2 vagas – Garçom

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

2 vagas – Artífice

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

1 vaga – Açougueiro Desossador

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função e atendimento ao público.

2 vagas – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

1 vaga – Subchefe de Cozinha

Escolaridade – Ensino Superior completo ou cursando em Gastronomia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em coordenação de equipe, preparação e armazenagem dos alimentos.

1 vaga – Pintor Industrial

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência com pintura industrial, metálica, automotiva, grafitado, pisos e paredes.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência com serviços de borracharia.

1 vaga – Operador de Caixa – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá operar caixa, registrar mercadorias, atender bem o cliente.

2 vagas – Padeiro

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá produzir e manipular pães massa grossa, massa fina, pães de queijo, entre outros.

1 vaga – Analista de Projetos

Escolaridade – Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na área e disponibilidade para trabalhar em Itacoatiara.

2 vagas – Operador de Guindastes

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na área e disponibilidade para trabalhar em Itacoatiara.

1 vaga – Assistente de Planejamento de Manutenção

Escolaridade – Ensino Técnico ou Superior completo em Mecânica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na área e disponibilidade para trabalhar em Itacoatiara.

1 vaga – Mecânico Industrial

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na área e disponibilidade para trabalhar em Itacoatiara.

POSTO SINE MANAUS – SHOPPING PHELIPPE DAOU

Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, no Shopping Phelippe Daou, em frente ao T4

2 vagas – Operador de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executar os procedimentos de montagem definidos na Instrução de Trabalho do posto ao qual for designado e cumprir as normas e procedimentos da empresa. Ter experiência em empresas de fabricação de ar condicionado.

1 vaga – Assistente Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executar tarefas de rotina de faturamento; organizar guias de acordo com cada convênio; faturar procedimentos e conferir autorizações. Necessário ter Pacote Office.

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino em Técnico de Enfermagem completo ou Educação Infantil;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – auxiliar no desenvolvimento com atividades, auxiliar na manutenção e organização dos pertences do bebê, ser paciente, ter disponibilidade de horário nos fins de semana e disponibilidade para realizar viagens.

1 vaga – Alimentador de Linha de Produção – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – efetuar o recebimento do material vindo do estoque e verificar se existe alguma anormalidade, retirar os materiais da embalagem e colocar em carrinhos, alimentar as linhas de produção e efetuar a devolução do material não utilizado pela produção para os estoques. Ter experiência em empresas de fabricação de ar condicionado.

1 vaga – Auxiliar de PCP – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – auxiliar no planejamento, controle e programação da produção. Possuir cursos de Informática Básica, 5S, Operador de Empilhadeira e ter CNH categoria ‘AB’, dentro do prazo de validade.

1 vaga – Gerente Comercial

Escolaridade – Ensino Superior incompleto em Contabilidade, Administração, Marketing ou áreas afins.

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – gerente de departamento de vendas. Obrigatório ter experiência em ótica.

1 vaga – Auxiliar de Técnico em Eletrônica – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Técnico em Eletrônica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – auxiliar no planejamento, controle e programação da produção; fazer manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerir mudanças no processo de produção, criar e implementar dispositivos de automação. Necessário possuir curso de Informática Básica e 5S.

1 vaga – Motoboy – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executa serviços de rota administrativa; recebe e distribui correspondências e documentos. Obrigatório ter CNH categoria ‘AB’ dentro do prazo de validade.

1 vaga – Pedreiro – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executa serviços de obras e construção.

1 vaga – Pintor – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executa serviços de pintura em alvenaria e madeira.

1 vaga – Bombeiro Hidráulico – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executa serviços reparo e instalação hidráulica.

*Com informações da assessoria

