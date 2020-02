Postos do Sine Manaus selecionam para 26 vagas de emprego nesta terça-feira

A Prefeitura de Manaus seleciona a partir das 8h desta terça-feira, 18/2, 26 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, nº 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery:

1 vaga – Ascensorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência e curso de atendimento ao cliente.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função.

1 vaga – Eletricista de Alta e Baixa Tensão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função e cursos de NR10, NR 35 e de eletricista de alta e baixa tensão.

1 vaga – Auxiliar de Telecomunicações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá possuir experiência com montagem de infraestrutura de rede de dados, conectorização de cabeamento cat 6, organização de rack, cabeamento rede fluke e fusão em fibra óptica e instrumento optoeletrônico. Imprescindível possuir CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá ter experiência com Promob e plano de corte.

2 vagas – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento com pacote Adobe e fotografia.

1 vaga – Eletricista de Alta Tensão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função e cursos de NR10, NR 35 e de eletricista de alta tensão.

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Recursos Humanos ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função.

1 vaga – Empacotador – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – o candidato irá empacotar e organizar mercadorias.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá realizar serviços de manutenção hidráulica, alvenaria, pintura e serralheria.

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função.

2 vagas – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – conhecimento no software Promob, apresentação e negociação de projetos. Necessário apresentar portfólio de projetos realizados.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deve ter experiência em limpeza de jardim e paisagismo. Necessário possuir curso de NR 35 atualizado.

2 vagas – Mecânico de Veículos Leves e Pesados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá ter conhecimento em mecânica de veículos leves e pesados, troca de peças, manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Conhecimento em motores a diesel fundamento em eletricidade, sistema de suspensão e direção e freios. Necessário possuir curso de mecânica de veículos. Imprescindível possuir CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá executar serviços de manutenção elétrica, predial, hidráulica e refrigeração.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – O candidato deverá ter experiência na função e possuir cursos de Mopp; Direção Defensiva e Preventiva atualizados. Imprescindível possuir CNH categoria “D”, dentro do prazo de validade.

Posto Shopping Phelippe Daou:

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – preparar alimentos, planejar rotina de trabalho, distribuir tarefas entre ajudantes e auxiliares, organizar utensílios de trabalho, definir horários de execução e término de tarefas entre ajudantes e auxiliares. Ter disponibilidade de horário e ser comunicativo.

1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – responsável por auxiliar o confeiteiro no processo de fabricação de bolos e doces, do balanceamento ao acabamento final do produto. O profissional também auxilia no preparo de massas a produção de pães e sobremesas, montagem de pratos e atua diretamente com confeiteiros.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – realizar rotina de limpeza interna, externa e manutenção de higiene do ambiente em geral.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – planejar a produção, saber preparar massas, pães, bolachas e biscoitos, fabricar macarrão, produzir doces, preparar recheios, confeccionar salgados, e redigir documentos como: requisição de material e relatório de produção.

