Postos do Sine Manaus ofertam 49 vagas de emprego nesta terça-feira

A Prefeitura de Manaus oferta a partir das 8h desta terça-feira, 28/1, 49 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery:

1 vaga – Encarregado de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função.

1 vaga – Encarregado de Edificações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função. Diferencial ter curso técnico de Edificações.

2 vagas – Assistente de Engenharia Civil

Escolaridade – ensino superior cursando em Engenharia Civil;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência com gestão de equipe e diário de obra.

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função, possuir curso de Eletricista, SPDA (Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas), Rede Elétrica de baixa tensão, NR 10 e NR 35.

1 vaga – Doméstica

Escolaridade – não é necessário;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência na função.

1 vaga – Subchefe de Cozinha

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Gastronomia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – experiência em coordenação de equipe, preparação e armazenagem dos alimentos.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá ter experiência com serviços de borracharia.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá operar caixa, registrar mercadorias e atender bem o cliente.

2 vagas – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá produzir e manipular pães massa grossa, massa fina e pães de queijo.

1 vaga – Analista de Projetos

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na área e disponibilidade para trabalhar em Itacoatiara.

2 vagas – Operador de Guindaste

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na área e disponibilidade para trabalhar em Itacoatiara.

1 vaga – Condutor Maquinista Fluvial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na área

*Com informações da assessoria

Comentarios