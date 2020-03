Postos do Sine Manaus ofertam 31 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Prefeitura de Manaus oferta, a partir das 8h desta quinta-feira, 12/3, 31 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, 1.272, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery:

1 vaga – Estágio em Web Designer

Escolaridade – ensino superior cursando em Designer, Marketing ou áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá elaborar e desenvolver web site, ter conhecimento em mídias digitais e dar suporte a área de TI.

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato realizará o controle de organização das vendas.

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato realizará manutenção civil nos serviços de serralheria. Obrigatório possuir CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato realizará serviços de construção, pintura e manutenção civil.

1 vaga – Lavador de Veículos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá fazer serviços de lavagens de veículos de grande porte.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá fazer serviços de limpeza e conservação nas dependências da empresa.

1 vaga – Vendedor Interno com Experiência em Material de Construção

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato realizará vendas internas.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá ter experiência nos serviços de copa, preparo do café, sucos e aperitivos.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá ter experiência com Promob e plano de corte.

5 vagas – Atendente de Informações – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato realizará atendimento ao cliente, esclarecendo dúvidas e realizando tarefas administrativas.

3 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato atuará na prospecção, negociação e realização da venda.

1 vaga – Agente de Portaria – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato realizará o controle de entrada e saída de pessoas na empresa. Possuir curso de Agente de Portaria atualizado.

2 vagas – Empacotador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá empacotar mercadorias e fazer devolução de produtos para as prateleiras.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá demonstrar os produtos para os clientes e realizar vendas. Obrigatório possuir CNH categoria “A”, dentro do prazo de validade e veículo próprio.

1 vaga – Assistente de Vendas – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deverá fazer atendimento ao cliente e efetuar vendas dos produtos.

Posto Shopping Phelippe Daou:

1 vaga – Analista de SGI

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou Tecnólogo em Gestão Ambiental;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Matriz de swot e mapeamento de processo e matriz de risco, SMS (saúde, segurança e meio ambiente), levantamento de aspectos de impactos ambientais, ferramentas de qualidade, auditoria interna, ter conhecimento nas normas ISO 9001 E ISO 14001, legislação ambiental, prática na elaboração e controle de documentos, conhecimentos em objetivos e metas do SGI. Obrigatório ter CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – realizar lavagem de banheiros, escritórios, coletar materiais e manter a higienização do local.

1 vaga – Consultor Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – acompanhar a equipe e os resultados das metas da sua respectiva unidade, escalar as demandas para o fomento das ações necessárias. Atingir as metas da unidade sob sua responsabilidade, aumentando a conversão de alunos de graduação e buscando oportunidade de captação do público externo, além de participar de eventos e reuniões.

1 vaga – Auxiliar Administrativo com Ênfase em Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com compras, controle de estoque e separação de materiais. Ser proativo, dinâmico e pontual.

1 vaga – Ajudante Geral – vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – zelar pela conservação das balsas, identificando necessidades de limpeza e organização, manter a limpeza de toda área do porto, destinar resíduos de limpeza dos tanques das balsas para o tanque de armazenamento de resíduos oleosos, destinar os resíduos metálicos de manutenção, para caixa de sucata ferrosa e executar outras tarefas que se incluam, por similaridade no mesmo campo de atuação.

1 vaga – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em mecânica e em elétrica, experiência em manutenção preventiva e corretiva de autos inclusive empilhadeiras, controle de materiais, troca de peças para manutenção e ter disponibilidade de horário. Obrigatório ter CNH categoria “D” dentro do prazo de validade. Diferencial: Ter curso de Informática.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – realizar vendas externas e visitas aos clientes. Obrigatório CNH categoria “A” dentro do prazo de validade e moto própria.

1 vaga – Produtor de TV

Escolaridade – ensino técnico em Produtor ou ensino superior completo em audiovisual;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em produção de matérias, roteiro, pré-edição de vídeo, ter domínio em escrever textos e ser criativo. Obrigatório estar com o Documento de Registro Técnico ativo.

*Com informações da assessoria

