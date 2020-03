Postos do Sine Manaus oferecem 52 vagas de emprego nesta quarta-feira

A Prefeitura de Manaus oferece a partir das 8h desta quarta-feira, 18/3, 52 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, zona Centro-Sul, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira, zona Leste.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer a um dos postos, coordenados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Confira as vagas e o posto onde estão sendo oferecidas:

Posto Constantino Nery:

2 Vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

1 Vaga – Técnico em Edificações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência com instalações elétricas e curso técnico em Edificações.

1 Vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em Ciências

Contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função.

1 Vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência na função, cursos de NR-10 e NR- 35.

1 Vaga – Gerente de Loja em Empresas de Grande Porte

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na função em empresas de grande porte para gerir funcionários e organizar controle de vendas.

1 Vaga – Vendedor Interno com Experiência em Material de

Construção

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato realizará vendas internas.

4 Vagas – Atendente de Informações – Vagas Exclusivas para

Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato realizará atendimento ao cliente, esclarecendo dúvidas e realizando tarefas administrativas.

1 Vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato atuará na prospecção, negociação e realização da venda. Obrigatório possuir CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

1 Vaga – Agente de Portaria – Vaga Exclusiva para Pessoa com

Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato realizará o controle de entrada e saída de pessoas na empresa. Possuir curso de Agente de Portaria atualizado.

1 Vaga – Montador de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na função para atuar com montagem de móveis planejados em MDF.

1 Vaga – Contador Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência no setor de setor para fazer conciliações contábeis, fechamento quinzenal e mensal, escriturações, lançamento de nota fiscal de venda e prestação de serviços. Diferencial possuir conhecimento no sistema Nasajon.

2 Vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrado na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato deverá ter experiência na função para realizar entrega de mercadorias. Obrigatório possuir CNH categoria “D”, dentro do prazo de validade.

Posto do Shopping Phelippe Daou:

10 Vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas Exclusivas para

Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – realizar reposição de mercadorias, abastecer

prateleiras e gôndolas, manter padrão de exposição de mercadorias,

organizar e armazenar produtos no estoque.

7 Vagas – Eletricista Industrial – Contrato por Tempo Determinado

Escolaridade – técnico em Eletrotécnica ou Eletricista de Manutenção

Industrial;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em serviços de manutenção elétrica, corretiva e preventiva das máquinas e equipamento, vivencia em montagem de painéis e comandos elétricos, reparos em equipamentos elétricos e pneumáticos. Obrigatório ter curso de NR-10, NR-33 E NR-35.

6 Vagas – Mecânico Industrial – Contrato por Tempo Determinado

Escolaridade – técnico em Mecânica Industrial;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – leitura e interpretação de desenho técnico,

conhecimento em manutenção preventiva e corretiva, manutenção em máquinas pneumáticas, linha de produção, compressores de ar e

máquinas de solda. Diferencial curso de NR-33 E NR-35.

7 Vagas – Serralheiro – Contrato por Tempo Determinado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – irá atuar com corte, dobra de traçagem,

interpretação de desenho, medidas, solda, eletrodo e acetileno. Ter cursos específicos como, leitura e desenvolvimento de projetos, conhecimento em montagem de estruturas e fabricação. Diferencial curso de NR-35.

1 Vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – consultor comercial externo, ter experiência com vendas. Obrigatório ter moto própria e CNH categoria “A” dentro do prazo de validade.

1 Vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – realizar lavagem de banheiros, escritórios, coleta de materiais e manter a higienização do local.

1 Vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – executar os serviços de limpeza, conservação e higienização de móveis e imóveis, proceder a arrumação ou remoção de móveis e utensílios nas dependências do local. Ser organizado, proativo, ser empático e saber trabalhar em equipe.

1 Vaga – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em mecânica e em elétrica,

experiência em manutenção preventiva e corretiva de autos inclusive

empilhadeiras, controle de materiais, troca de peças para manutenção e ter disponibilidade de horário. Obrigatório ter CNH categoria “D” dentro do prazo de validade. Diferencial: Ter curso de Informática.

1 Vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – realizar vendas externas e visitas aos clientes. Obrigatório possuir moto própria e CNH categoria “A” dentro do prazo de validade.

*Com informações da assessoria

