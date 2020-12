Posse de prefeito, vice e vereadores ocorrerá na CMM com acesso restrito

Devido às recomendações das autoridades sanitárias para evitar a aglomeração e proliferação do novo coronavírus, a posse do novo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), do vice-prefeito Marcos Rotta (DEM), e dos 41 vereadores, antes anunciada para ocorrer no Teatro Amazonas, será no Plenário Adriano Jorge da Câmara Municipal de Manaus, às 14h do dia 1° de janeiro. O acesso será restrito apenas aos empossados, podendo esses levar somente um convidado. As autoridades convidadas participarão de forma virtual.

A decisão de trocar o local da posse e restringir o acesso das pessoas ao evento, é fruto de uma conversa entre David Almeida e Joelson Silva que estão preocupados com a situação alarmante de novos casos de Covid-19 e saúde da população.

“Precisamos contar com a compreensão e empenho de todos. Seguimos em um momento atípico em todo o mundo, muitas vidas ceifadas, muita dor nas famílias que perderam seus entes queridos ou estão com algum enfermo. A posse será de forma híbrida, com a participação restrita aos vereadores e um convidado de cada, mas cumprirá seu objetivo de ser”, justificou o presidente da CMM, vereador Joelson Silva (Patriota).

“Não cabe pompa. O momento é de zelar pela segurança e saúde de todos. É claro que gostaríamos de comemorar de outra forma, mas isso não é possível e como cidadão, acima de tudo, me coloco a disposição para fazer o que é correto. Como autoridade, não medirei esforços para proteger nossa população”, adiantou o prefeito eleito de Manaus, David Almeida.

Entrega da chave

Após a cerimônia de posse na CMM, o prefeito David Almeida seguirá para a sede da prefeitura de Manaus, no bairro Compensa – Zona Oeste, para receber a Chave da Cidade, prevista para as 16h. A posse dos secretários ocorrerá em um outro momento.

Eleição Mesa Diretora

Logo depois da solenidade de posse, os vereadores elegerão a nova Mesa Diretora da casa legislativa, biênio 2021/2022.

Transmissão

O evento será transmitido oficialmente pela TV Câmara Canal 6.3, Rádio Câmara Manaus 105.5 FM, YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Manaus, Aplicativo Mano e pelas redes sociais oficiais do prefeito eleito.

Coletiva de imprensa

O prefeito e vice-prefeito vão conceder entrevista coletiva de forma virtual após a solenidade de entrega da Chave da Cidade. A secretaria de comunicação irá organizar um cadastro e dar todas as orientações para quem desejar participar.

*Com informações da assessoria

