Posse de David Almeida e vereadores será online

A posse do prefeito eleito de Manaus, David Almeida, do vice-prefeito Marcos Rotta, e dos 41 vereadores eleitos e demais suplentes está mantida para o Teatro Amazonas. Será às 14h do dia 1º de janeiro. A transmissão do cargo ocorrerá em seguida, às 16h, no gabinete do prefeito, na avenida Brasil, Compensa, com a entrega da chave por Arthur Virgílio para David.

O decreto de combate ao coronavírus, emitido pelo Governo do Estado, trouxe dúvidas sobre a posse. O atual presidente da Câmara Municipal, Joelson Silva, reeleito vereador, fará reunião com os novos integrantes da Casa, na tarde desta véspera de Natal (24/12), para bater o martelo sobre o local. A definição oficial deve ser anunciada apenas segunda (28/12).

O governador Wilson Lima, porém, com quem David Almeida tem boas relações, deixou claro que o Teatro Amazonas está disponível. “A cerimônia terá que ser online, por conta das restrições, mas pode e deve acontecer no Teatro”, disse o chefe da Casa Civil, Flávio Antony.

Convites – O cerimonial da Câmara Municipal, em acerto com a assessoria do prefeito eleito e os vereadores, emitiu convites para a cerimônia. O número de convidados já havia sido restringido, por conta da pandemia.

Agora, com o decreto governamental, os convites valem como souvenir e um mimo aos agraciados. Mas não darão acesso ao local da posse. Foram invalidados.

“A cerimônia será online”, disse David Almeida, falando com este portal.

Houve até a sugestão de que as posses, tanto do prefeito quanto dos vereadores, ocorressem no gabinete do prefeito. Seria tudo online e muito rápido, sem maiores liturgias. Viria, logo a seguir, a transmissão de comando da Prefeitura.

A transmissão do cargo, que Arthur Virgílio fez questão de manter, será a entrega simbólica da chave de Manaus ao novo prefeito. Deve ser uma cerimônia rápida e feita para fotógrafos e cinegrafistas.

Arthur e David trocam um aperto de mão e o comando de Manaus muda de personagem.

