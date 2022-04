Porta de avião abre durante no voo no Acre

RIO BRANCO, AC (UOL) — A porta de um avião abriu durante um voo entre a cidade de Jordão, no Acre, e a capital Rio Branco na quinta-feira (14). Os passageiros tiveram que segurar a porta para mantê-la fechada, a fim de evitar uma tragédia.

O voo, feito por uma empresa de táxi aéreo, saiu de Jordão às 12h30 e pousou em Rio Branco às 14h. Segundo informações da imprensa local, havia 12 pessoas a bordo — 10 passageiros, o piloto e o copiloto.

A porta da aeronave abriu já na parte final do voo, quando a aeronave já começava a reduzir altitude para se aproximar do destino final, de acordo com relatos de testemunhas. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas se revezando para segurar a porta. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O incidente foi informado para a Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).