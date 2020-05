Polícia procura autor de feminicídio ocorrido no Centro

A delegada-geral da Polícia Civil (PC-AM), Emília Ferraz, juntamente com os delegados Paulo Martins e Zandra Ribeiro, titular e adjunta, respectivamente, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicitam a colaboração de todos na divulgação da imagem de Rafael Fernandes Rodrigues, 31, apontado como autor do homicídio de Kimberly Karen Mota Oliveira,22.

O corpo da vítima foi encontrado na madrugada de terça-feira (12), por volta das 4h, no apartamento de Rafael, situado na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, zona sul da capital.

De acordo com a delegada Zandra, a jovem morreu após ter sido atingida por golpes de faca desferidos pelo infrator, que é servidor de um órgão público do estado de São Paulo, e estava há pouco tempo em Manaus. Segundo diligências em torno do caso, os dois mantiveram um relacionamento por cerca de dois meses. Entretanto, na ocasião do crime, eles já haviam se separado, por decisão de Kimberly.

“Durante os procedimentos de diligência em torno do caso, nós colhemos o depoimento de uma amiga da vítima, que relatou que no último domingo (11), Rafael havia buscado Kimberly. A amiga disse também que viu a jovem entrando no carro dele, um veículo da montadora Audi, de cor branca. Posteriormente, essa amiga não conseguiu mais manter contato com a vítima e decidiu informar ao tio de Kimberly o que havia ocorrido”, explicou Zandra.

Conforme Ribeiro, o corpo da vítima foi encontrado em um quarto do apartamento do infrator, por policiais militares, que foram acionados pelo tio da vítima. Uma das linhas de investigação aponta que o delito teria sido motivado pelo fato de que Rafael não teria aceitado o fim do relacionamento.

A delegada Zandra destacou ainda que, após levantamento feito junto à Delegacia do Turista, foi constatado que o indivíduo não embarcou para o estado de São Paulo, após a consumação do homicídio. O mandado de prisão temporária em nome do infrator, já foi expedido na terça-feira (12), pelo juiz George Hamilton Lins Barroso.

Disque-denúncia – Quem puder colaborar com informações sobre Rafael deve entrar em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

