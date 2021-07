Polícia leva repórter que cobria manifestações em Cuba

Dina Stars, repórter independente e youtuber que vem fazendo a cobertura dos protestos contra o governo cubano, foi presa enquanto estava fazendo participação no programa Todo es Mentira, veiculado no canal Cuatro, na Espanha. A repórter estava conversando com a âncora Marta Flinch, dando notícias da manifestação popular na ilha latina quando ela foi detida por policiais em seu própria casa.

“A segurança está lá fora”, disse a jovem muito nervosa. “Eu tenho que sair”, acrescentou a repórter. A amiga de Dina, que estava com ela em casa, tentou gravar a ação da polícia levando a moça. Mas tudo que se ouve é Dina lamentando a prisão. “Eu considero o governo responsável por tudo que acontecer comigo. Eles me forçam a ir com eles”, gritou a youtuber.

🚨BREAKING🚨 Cuban state security forces detain independent journalist @DinaStars_ as she she was being interviewed live on TV by @martaflich of Spain. She has been covering the protests.#SOSCuba #PatriaYVida pic.twitter.com/2EgToHXDdq — Giancarlo Sopo (@GiancarloSopo) July 13, 2021

Minutos depois, a amiga de Dina, entrou na transmissão aos prantos, explicando para a apresentadora que sabia que, a qualquer momento, Dina poderia ser presa.

“Vim à casa dela para que ela não ficasse sozinha. Sabíamos que isso poderia acontecer. Estamos com muito medo. Por favor, avise toda a imprensa internacional o que está acontecendo”, disse Miloh. Milhares de cubanos saíram às ruas do país para protestar abertamente contra a forte repressão do governo.

