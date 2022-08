Polícia apreende mais de 100kg de drogas em embarcação no Porto de Manaus

MANAUS — Um carregamento de 122kg de entorpecentes foi apreendido nesta sexta-feira (12) em uma embarcação atracada no Porto Roadway, no Centro de Manaus, proveniente do município de Tabatinga, a 108 quilômetros da capital. A apreensão causou R$ 3 milhões de prejuízo ao crime.

Segundo o major Heber, secretário da Seaop, o caso chegou ao conhecimento das autoridades através de uma denúncia.

“Chegando lá, foi feita a abordagem às pessoas que estavam na embarcação e, posteriormente, através do trabalho braçal da equipe, alcançamos o êxito e localizado 122kg de entorpecentes diversos. Temos skunk, cocaína e oxi”, explicou o major.

Dois homens que eram os proprietários da embarcação foram presos. Eles alegam não saber quem seriam os donos dos entorpecentes.

Os suspeitos e o material foram levados ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.