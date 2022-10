Pneu de avião estoura durante pouso e interdita Aeroporto de Congonhas

SÃO PAULO — A pista principal do Aeroporto de Congonhas foi interditada por volta das 13h30 deste domingo (9) após o pneu do trem de pouso traseiro de uma aeronave de pequeno porte estourar durante o pouso. O avião ficou rente ao barranco no final da pista.

Segundo a Infraero, ninguém ficou ferido. A aeronave transportava dois tripulantes e três passageiros e estava com a documentação regular.

Todas as equipes técnicas foram acionadas e as providências necessárias tomadas de imediato para a retirada da aeronave o mais rápido possível, de acordo com a Infraero. A pista auxiliar do aeroporto está liberada para aviação executiva.

Com isso, os voos estão atrasados e o saguão do Aeroporto de Congonhas lotado. Ainda não há um balanço do número de voos atrasados.

