Pleno do TCE-AM aprecia 100 processos nesta terça-feira

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) julgará 100 processos nesta terça-feira (26), durante a 27ª Sessão Ordinária. A reunião plenária inicia às 10h, a terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do TCE-AM (YouTube, Facebook e TikTok).

Serão julgadas 23 prestações de contas anuais e de convênios de gestores do Amazonas jurisdicionados ao Tribunal.

Dentre as prestações de contas em pauta, serão julgadas as do prefeito de Careiro da Várzea am 2018, Ramiro Gonçalves de Araújo; do presidente da Câmara de São Sebastião do Uatumã em 2017, Francivaldo Loureiro da Cruz; do prefeito de Urucará em 2019, Enrico Falabella, e do presidente da Câmara de Amaturá em 2019, Orlandino Torquato de Araújo.

Também serão apreciados 48 recursos de gestores que tentam modificar as decisões proferidas pelo Pleno da Corte de Contas em sessões anteriores.

Estarão em pauta, ainda, 21 representações, três tomadas de contas, dois embargos de declaração, uma solicitação, uma consulta e uma denúncia.

A sessão será conduzida pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.