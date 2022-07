Piloto usa paraquedas de avião para evitar grave acidente na Bélgica

Um avião esportivo caiu na estrada em Bruges, Bélgica. Graças a um pára-quedas, o avião pousou muito lentamente na via Torhoutsesteenweg, em Sint-Andries. O piloto conseguiu sair da aeronave após o pouso de emergência e foi levado ao hospital com ferimentos leves.

O acidente aconteceu na tarde da última sexta-feira (15). A polícia recebeu a notícia de que um avião esportivo estava com problemas.

Video captures moment pilot used emergency parachute to safely land on a road in Belgium. The pilot sustained only minor injuries. https://t.co/fFxScU8UoY

📹 vincent313 pic.twitter.com/Q6so7n7uEq

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 16, 2022