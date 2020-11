Pesquisa aponta 2° turno entre Amazonino e David

Pesquisa do instituto Eficaz realizada de 3 a 5 de novembro aponta que a disputa pela Prefeitura de Manaus será decidida em segundo turno por Amazonino Mendes e David Almeida.

Na pesquisa estimulada, quando o pesquisador mostra os nomes que estão na disputa, o ex-governador tem 27,9% das intenções de voto. David Almeida aparece com 19,2%.

Terceiro colocado, Ricardo Nicolau está com 10%, empatado tecnicamente com José Ricardo, que marca 9,1%, considerando a margem de erro de 3,2% para mais ou para menos.

Candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Coronel Menezes ocupa a quinta colocação com 5,1%.

Alfredo Nascimento, candidato do prefeito Artur Neto (PSDB), é o sexto colocado com 3,9%, seguido do Capitão Alberto Neto (3,8%), Chico Preto (1%), Romero Reis (0,8%), Gilberto Vasconcelos (0,4%) e Marcelo Amil (0,3%). Indecisos somam 7,7%. Brancos e nulos totalizam 10,8%.

Rejeição

A pesquisa Eficaz aponta Amazonino Mendes como o candidato com maior rejeição. Registrou 26,4%. Alfredo Nascimento, que já foi prefeito de Manaus, ministro dos Transportes e deputado federal, é o segundo mais rejeitado com 21,6%.

Do total de entrevistados, 5,4% disseram que não votariam no Coronel Menezes de jeito nenhum. Marcelo Amil, estreante pelo PCdoB em disputas majoritárias, ficou com 5,2%. David Almeida, ex-governador interino, está com 4,2%.

José Ricardo não é aceito por 3,9% do eleitorado. Chico Preto por 3,6%, Capitão Alberto Neto por 2,7%, Gilberto Vasconcelos por 2,5%, Ricardo Nicolau por 2%. E Romero Reis por 0,7%. Indecisos, brancos e nulos totalizaram 21,8%.

Segundo turno

A pesquisa ainda aponta ainda uma vitória apertada de David Almeida sobre Amazonino Mendes no segundo turno das eleições, previsto para dia 29 de novembro. No cenário, o candidato do Avante tem 50,2% das intenções de voto, enquanto Amazonino figura com 49,8% se forem considerado apenas os votos válidos. Encampando todos os votos, David Almeida, na segunda fase da disputa, alcança 39,4% e Amazonino 39,1%.

Espontânea

Na consulta espontânea, quando não é apresentado aos entrevistados os nomes dos candidatos, Amazonino Mendes alcança 19,5% dos votos. David Almeida foi citado espontaneamente por 15,1% dos pesquisados; José Ricardo por 6,1%; Ricardo Nicolau por 6%, Coronel Menezes por 4,1%; Capital Alberto Neto por 2,5%; Alfredo Nascimento por 1,7%; Chico Preto por 0,8%. Romero Reis foi lembrado por 0,5%; Gilberto Vasconcelos por 0,2% e Marcelo Amil por 0,1%. Não souberam responder 41,6% e disseram que anularão o voto 1,8%.

Votos válidos

Na pesquisa estimulada levando-se conta somente os votos válidos (exclusão de indecisos, brancos e nulos) e considerando a margem de erro, Amazonino fica entre 31% e 38,8%, o que dá uma média de 34,2% da votação válida. David Almeida oscila entre 20,4% e 26,8%, e média de 23,6%. Ricardo Nicolau marca 12,3% no intervalo para mais de 15,5% e para menos de 9,1%. José Ricardo fica com 11,2% (8%/14,4%); Coronel Menezes com 6,3% (3,1%/9,5%); Alfredo Nascimento com 4,8% (1,6%/8%); Capitão Alberto Neto com 4,7% (1,5%/7,¨%); Chico Preto com 1,2% (para mais 4,4%), Romero Reis com 1% (teto de 4,2%), Gilberto Vasconcelos com 0,5% (limite de 3,7%); e Marcelo Amil com 0,4 (3,6%).

Registro

A pesquisa Eficaz entrevistou 1002 pessoas entre os dias 3 e 5 de novembro e tem margem de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AM-04271/2020. Os dados foram analisados pelo estatístico Erico da Silva Lopes (CONRE-8940).

Fonte: A Crítica

