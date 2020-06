Pensão faz mulher manter corpo da avó congelado por 16 anos

Uma mulher foi presa na última quarta-feira, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, após manter o corpo da sua avó dentro de um freezer no porão por 15 anos, com intuito de continuar recebendo os benefícios da previdência social da idosa.

Segundo o jornal americano The Philadelphia Inquirer, Cynthia Black, de 61 anos, recebeu mais de US$ 186 mil (cerca de R$ 991 mil) do governo federal em cheques destinados a Glenora Delahay. A neta relatou que a avó teria morrido em março de 2004, aos 97 anos, segundo declarações dada à polícia.