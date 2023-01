Passageiro filma queda de avião no Nepal

O avião, um ATR 72 da companhia Yeti Airlines, saiu de Katmandu, capital do Nepal, com 72 pessoas a bordo. Ele caiu pouco antes das 11h do domingo, no horário local (02h15 no horário de Brasília), perto de Pokhara, onde deveria pousar.

O vídeo feito por um passageiro registra a aeronave se aproximando do solo. Nele é possível ver que os passageiros estão calmos e não há qualquer indicação de que havia algum problema com o avião.

Logo depois, a imagem fica confusa e é possível ouvir gritos. A transmissão termina mostrando destroços em chamas e o que parece ser barulho de fogo.

Segundo o jornal britânico “The Guardian”, o passageiro que fez a gravação se chama Vishal Koswal. Quem reconheceu ele e os outros três homens que aparecem no vídeo foi um amigo próximo. A identidade das quatro vítimas também foi confirmada pela polícia local, segundo o jornal.

O g1 entrou em contato com a Meta, companhia que administra o Facebook, para confirmar a veracidade dessa transmissão, mas não obteve resposta até a última atualização dessa reportagem.

(G1)