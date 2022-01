Passageiro clandestino é achado com vida em rodas de avião

A polícia holandesa disse ter encontrado um passageiro clandestino com vida na seção de rodas de um avião de carga que pousou no aeroporto de Schiphol, em Amsterdã, vindo da África do Sul.

Os voos de Joanesburgo para Amsterdã duram cerca de 11 horas, e o avião de carga fez uma escala em Nairóbi, no Quênia.

Um porta-voz da transportadora Cargolux confirmou à Reuters que o passageiro clandestino estava em um voo operado pela empresa.

Não se sabe se o homem embarcou no avião na África do Sul ou no Quênia.

É muito raro que clandestinos em voos longos sobrevivam, devido ao frio e ao baixo nível de oxigênio em grandes altitudes.

A idade e a nacionalidade do homem ainda não foram determinadas, segundo a polícia

“O homem foi encontrado vivo na seção do nariz do avião e foi levado ao hospital em condição estável”, disse a porta-voz da Polícia Militar Real Holandesa, Joanna Helmonds, à agência de notícias AFP.

“É bastante notável que o homem ainda esteja vivo”, disse ela.

FONTE: BBC News Brasil