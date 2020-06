Parlamentares pedem volta de plataforma antiga para sessões virtuais da ALEAM

Deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) pediram na sessão virtual que ocorreu nesta terça-feira (2), o retorno das reuniões e transmissões por meio do software Zoom. O deputado do PSB Serafim Correa foi o primeiro a fazer o pedido após uma sequência de falhas técnicas que aconteceram como falhas na voz e câmeras bloqueadas.

Nos blocos finais da sessão, com a presença de apenas seis deputados, Serafim pediu à presidência que o Zoom fosse o software utilizado nas próximas sessões. “Vou aproveitar que hoje deu tanto problema, e claro, essa decisão cabe à presidência, mas será que não é hora de a gente voltar para o Zoom?”, indagou.

O deputado seguiu dizendo que outras reuniões da Assembleia, como as feitas pelas comissões, são realizadas na plataforma Zoom e não têm os problemas recorrentes que o software adotado pela ALE-AM vem apresentando.

Serafim citou ainda que em conversa em grupos de comunicação, o deputado Wilker Barreto (Podemos) teria desistido de entrar na reunião e sugeriu que Josué Neto pensasse a respeito do software implantado porque, segundo ele, o Zoom seria mais eficaz.

No último dia 13, o presidente da Casa, Josué Neto (PRTB) anunciou em nota que as sessões seriam realizadas em uma nova plataforma, sem nome divulgado e que o software atualmente usado é de uma empresa amazonense, que fornece serviços a outras empresas.

O delegado Péricles (PSL) informou que já havia apresentado requerimento pedindo o retorno das atividades parlamentares para a plataforma Zoom. “Vamos aguardar a decisão do presidente. Mas, sem dúvidas o zoom é o melhor software que nós temos para videoconferências”, defendeu.

Joana Darc (PL) também reforçou o pedido para que as sessões retornassem ao Zoom e apoio o requerimento do deputado do PSL. “Eu assinei e subscrevi seu requerimento. Vejo que existe um consenso entre todos os deputados, seja base ou oposição. Acho que tem que ser deliberado no máximo até amanhã, porque não é bom e está prejudicando”, disse.

“Quando eu vejo o deputado Serafim e a deputada Therezinha tendo dificuldades, a gente vê que não dá pra continuar nesse sistema”, salientou.

FONTE: ACRÍTICA

