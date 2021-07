Parcela do IPTU 2021 pode ser paga sem juros até esta quinta-feira, em Manaus

Os contribuintes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2021, que optaram pelo pagamento parcelado do tributo em 2021, podem realizar o pagamento da sua quarta parcela, sem juros, até esta quinta-feira (15).

Se precisar, o contribuinte poderá emitir uma segunda via da guia de pagamento diretamente no portal de serviços Manaus Atende. Mais informações poderão ser obtidas por meio do disque 156, canal de atendimento tributário da Prefeitura de Manaus.

Para este exercício, a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) contabilizou 542,7 mil imóveis tributáveis e 49,8 mil isentos e imunes na sua base de cadastro do IPTU. O valor de lançamento tributável soma mais de R$ 470,1 milhões.

*Com informações da assessoria

