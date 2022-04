Paraquedista desaparece durante forte temporal em Manaus

MANAUS, AM — Na tarde desta sexta-feira (15), um grupo de quatro paraquedista teve problemas durante o salto por causa da forte chuva que caiu sobre Manaus.

Devido a mudança repentina do tempo, eles precisaram realizar um pouso de emergência em área próxima ao bairro da Compensa, na zona oeste da capital amazonense.

Segundo moradores, eles caíram em locais diferentes. Dois deles caíram em via pública. Um deles, por exemplo, conseguiu pousar na rua Jorge Antônio, mas ficou com equipamento preso aos fios da rede elétrica. Eles tiveram pequenas escoriações pelo corpo.

Desaparecida

De acordo com o Corpo de Bombeiros, terceiro foi resgatado por uma embarcação na altura da Ponta do Ismael. Por sua vez, uma paraquedista identificada como Ana Carolina Silva, 23, foi vista caindo próximo a Ponte Phellip Daou (Rio Negro), no lado de Iranduba, mas até o momento do fechamento desta edição não tinha sido localizada. As buscas foram interrompidas e continuam amanhã.

