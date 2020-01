Papa Francisco pede desculpas por tapa na mão de mulher que o puxou

Na ocasião, a peregrina, que ainda não foi identificada, segurou o pontífice pela mão e puxou em sua direção, o que assustou o Papa, que tentou se soltar e logo em seguida deu dois tapas no braço mulher. A situação foi gravada em vídeo e viralizou nas redes sociais.

Na tradicional missa de Ano Novo (que acontece sempre no dia 1 da janeiro, no Vaticano), o pontífice denunciou o uso e abuso das mulheres na sociedade moderna e pediu o fim da exploração do corpo feminino.

Em um dado momento do comunicado, o Papa Francisco se desculpou sobre a situação: “Muitas vezes perdemos a paciência, até eu, e peço desculpas pelo mau exemplo de ontem”, disse o pontífice sobre o caso da noite anterior.