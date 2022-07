Palestra gratuita sobre vedações aos agentes públicos nas eleições 2022

“Vedações aos Agentes Públicos nas Eleições de 2022” é o tema da palestra gratuita que será realizado pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, no dia 04/07, às 17:30h (Horário de Manaus), de forma totalmente virtual, com transmissão pelo Instagram do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção.

Com o formato de Webinar, a palestra tem como objetivo discutir e expor as Vedações aos Agentes Públicos nas Eleições de 2022 e alertar a sociedade sobre o abuso do poder econômico e político.

As discussões serão apresentadas pelo promotor de Justiça do Amazonas MPE/AM, Weslei Machado e pelo advogado, palestrante, contador e vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, Manoel Júnior.

O curso faz parte de uma série de eventos online que o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, em parceria com o MCCE Nacional, irá promover nesse segundo semestre de 2022, com o intuito de orientar o cidadão a promover o voto consciente nas eleições deste ano.

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção é formado pela OAB/AM, Arquidiocese de Manaus, Conselhos Regionais de Economia, Administração, Contabilidade e Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Amazonas e Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj.

O que é? Webinar: Vedações aos Agentes Públicos nas Eleições 2022

Data: 04/07/2022

Horário: 17:30h (Horário de Manaus)

Como Participar: Transmissão ao vivo pelo Instagram do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção.

Fonte: Ascom