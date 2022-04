PAIXÃO DE CRISTO – SOLIDARIEDADE

De acordo com o nosso dicionário, a palavra SOLIDARIEDADE significa “caráter, condição ou estado de solidário”. “Compromisso pelo qual as pessoas se obrigam umas às outras e cada uma dela a todas”.

A palavra solidariedade alicerça-se num prosseguir da vida de Cristo, com simplicidade e bom caráter. Segui-lo, nos coloca na posição de prática de vivermos o que Ele fez e pediu que fizéssemos.

Ser solidário não pode ser sazonal. Sanar o problema é a solução. A ajuda momentânea é importante? Sim, sem dúvidas. No entanto, precisamos pensar em termos amplos e com uma estrutura basilar bem concretizada.

Durante o I Encontro Mundial dos Movimentos Populares, o Papa Francisco assim se pronunciou: “Solidariedade é muito mais do que alguns gestos de generosidade esporádicos. É também lutar contra as causas estruturais da pobreza, da desigualdade, da falta de trabalho, da terra e da casa, da negação dos direitos sociais e laborais”.

A indiferença nos torna escravos de nós mesmos dentro de uma bolha resguardada por outra, outra e outra bolha. Sair dessa bolha é seguir o caminho daquele que nos deu a vida de forma tão esplêndida e altiva.

Lembrar a “morte” de Cristo é trazer à tona novas atitudes, novas convicções que levam à solidariedade com os “pobres”. Quando me refiro ao “pobre” não me refiro ao pobre na forma financeira, econômica ou social. Posso ser um trilionário e ser pobre.

Nessa esteira aprendemos que o “pobre” precisa que todos sejam solidários com ele.

Se adentrarmos ao conhecimento bíblico e formos ao 2 Cor 9 lá está escrito que “porque já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por causa de vós se fez pobre; para que pela sua pobreza enriquecêsseis.

Veio ao nosso mundo por meio de uma mulher pobre e humilde de uma pequena aldeia. Nasceu entre os animais (simplicidade) e foi criado numa casa pobre e humilde.

Segundo Bento XVI, ao selecionar os pobres “está implícita na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós para enriquecer-nos com sua pobreza”.

Ninguém foi, é ou será mais SOLIDÁRIO que ELE.

Está escrito em Jo 15,13 que “Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos”.

ELE é tão solidário que não podemos, jamais, falar DELE contemplando o passado. Contemplando sim, o presente e o futuro.

Seja solidário e ELE também solidário contigo. Assim ELE nos diz em Mt 25, 45: o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo’.

Não deixemos de nos solidarizar com o próximo. Não é dinheiro que o “pobre” quer. O “pobre” quer a PALAVRA. Necessita da PALAVRA. Essa sim, é a verdadeira riqueza dos que são ajudados na PALAVRA do Senhor que governa por séculos e séculos e séculos.

Josivaldo Santiago — Jornalista e escritor