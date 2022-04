Painel de monitoramento ‘Glenda’ acompanha rotina médica de mulheres grávidas em Manaus

A Prefeitura de Manaus desenvolveu um painel de monitoramento (dashboard), batizado de “Glenda”, para acompanhar a rotina médica de mulheres grávidas atendidas pela rede de Atenção Básica. Elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o dashboard reúne diversos dados para alertar os profissionais sobre uma eventual necessidade de busca ativa e novas estratégias para manter o acompanhamento dessas pacientes.

O dashboard “Glenda” permite a visualização dos atendimentos em tempo real, possibilitando a tomada de decisões com mais agilidade. A diretora do Departamento de Informação, Controle, Avaliação e Regulação (Dicar), Sanay Pedrosa, informou que a ferramenta começou a ser desenvolvida no ano passado, e colocada em uso em fevereiro deste ano.

“As equipes podem usar o dashboard para acompanhamento do pré-natal. O cuidado durante a gestação é uma estratégia muito importante para garantir uma atenção integral e promover saúde à mãe e ao bebê. E o ‘Glenda’ foi desenvolvido para isso”, disse.

Atualmente, quase 15 mil gestantes estão em acompanhamento e têm suas consultas monitoradas diariamente pela rede de Atenção Primária à Saúde. Caso alguma esteja em falta ou em atraso, os profissionais da Semsa realizam uma intervenção para que a grávida tenha acesso ao serviço.

A assistente em Administração da Semsa, Gleina Assis, que participou da implantação do dashboard “Glenda”, explica que no primeiro acolhimento da mulher na unidade de saúde, já consta o histórico dos exames e consultas que ela fez no último ano, informações essenciais para acompanhamento em caso de gravidez.

A partir de então, é necessário que ela cumpra o “gestômetro”, que é uma série de serviços ofertados durante o pré-natal. Dentre eles, estão as consultas médicas, exames de rotina, testes rápidos, suplementação, exames físicos, práticas esportivas, entre outros.

“Existem vários alertas dentro desse painel, justamente para que a equipe de saúde não perca essa gestante. Para que eles consigam criar o vínculo com essa usuária, e dar todo o suporte necessário durante a gravidez. Então foi criado esse alerta para permitir que o profissional visualize nome, endereço, telefone e consiga fazer a busca ativa de forma efetiva”, afirmou Gleina Assis.

A diretora do Dicar, Sanay Pedrosa, reforça que essas soluções tecnológicas são fundamentais na assistência à população, pois facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. Atualmente, a Semsa conta com mais de dez painéis de monitoramento, usados por diversos setores da secretaria, de acordo com os processos de trabalho.

“Os profissionais de saúde utilizam as informações que são geradas a partir dessas ferramentas e começam a qualificar seu trabalho. Com isso, a população é beneficiada com um serviço de qualidade, a partir do planejamento de ações mais assertivas”, concluiu Sanay Pedrosa.

Fonte: Semcom