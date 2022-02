Pai de influenciadora de 15 anos mata stalker obcecado pela filha

Rob Majury, um policial aposentado pai da influenciadora de 15 anos, Ava Majury, matou um fã obcecado por sua filha, Eric Rohan Justin, de 18 anos, nos Estados Unidos. A ação aconteceu em defesa de Ava, que estava sendo ameaçada de morte por Eric, que chegou a atirar contra a casa da família Majury.

Em entrevista ao New York Times, Ava contou que conheceu a fama sem muito esforço, apenas compartilhando conteúdos divertidos em sua conta no TikTok, criada em 2020, quando tinha 13 anos. Rapidamente, ela ganhou um milhão de fãs, que se interessavam pela sua vida.

A partir disso, Eric passou a entrar em contato com colegas de escola da influencer, conseguindo não só fotos da adolescente, mas também seu número de celular. Apesar da pouca idade, Ava já ganhava dinheiro com propagandas, mas, ainda assim, recebeu a permissão dos pais para vender selfies – que já foram publicadas no Snapshat – a pedido do rapaz. “Eu não estava enviando nada do meu corpo”, explicou ela.

“Eram apenas fotos do meu rosto, que é o que eu suponho que ele estava pagando. Meus conteúdos eram usando apenas o meu lindo sorriso”, completou.

O jovem passou a fazer ameaças de morte à influenciadora e em julho de 2020 decidiu invadir a casa da família e disparou com uma espingarda contra a residência. “Tudo o que me lembro é que ouvi, senti no meu peito, olhei para cima e havia um buraco na minha porta com os fragmentos”, lembrou Ava. Seu pai pulou da cama e correu para a porta da frente, onde viu Justin no gramado da frente. A mãe de Ava ligou para a polícia. O policial aposentado correu atrás do rapaz, mas tropeçou e caiu, deixando com que ele escapasse.

Enquanto esperava a polícia, o pai de Ava ficou de guarda e armado para ver se Eric voltava. O jovem voltou, ameaçou disparar novamente contra a família, mas Rob reagiu e o matou. Logo depois, foram encontrados dois celulares do stalker com diversas fotos da menina.

Apesar do trauma, Ava não pensa em abandonar as redes sociais. Segundo sua mãe, ela usará as plataformas para alertar outros adolescentes e pais sobre os perigos das redes.

As informações são do R7.