PAC Móvel atende a população no estacionamento da Águas de Manaus a partir desta segunda (29)

A partir desta segunda-feira (29), a unidade móvel do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Buriti está disponível ao público no estacionamento da sede da Águas de Manaus, localizada na avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade. Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio.

O espaço, administrado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A unidade tem estrutura com 15 guichês para atendimento ao público.

Serão oferecidos serviços como emissão de carteira de identidade, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, carteira para pessoas com deficiência – que isenta o portador das tarifas no transporte -, seguro-desemprego, atendimentos da Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev), com emissão de contracheque, cédula C, atualização de cadastro, consulta e andamento de processos, além de cadastro no Portal do Segurado, dentre outros.

“Após levantamento na área, a Sejusc identificou a necessidade de uma ação nesta zona da cidade. Cedemos o espaço no nosso estacionamento, que é de fácil acesso para a população, a fim de contribuir com a cidadania dos moradores de Manaus”, destacou o gerente de Responsabilidade Social, Semy Ferraz.

De acordo com a secretaria, o atendimento acontecerá por ordem de chegada. A unidade deve permanecer no estacionamento da sede da Águas de Manaus por cerca de 90 dias. Os serviços de parceiros são agendados cada um pelo site da própria secretaria, como Fundação Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas (Amazonprev), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), e outros.