Ousadia! Ladrões roubam mercado e ainda levam bermuda de cliente

Comerciantes e clientes de um mercado foram alvos na noite de quarta-feira (5), por volta das 18h14, de um assalto. Dois criminosos extremamente agressivos ameaçaram as vítimas e fizeram a limpa no local. O caso aconteceu em Coari (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus).

Toda a ação dos criminosos foi flagrada por câmeras de segurança. Nas imagens é possível observar que o atendimento está funcionando normalmente, quando dois homens vestidos com camisas, nas cores branca e vermelha e branca e rosa, entram no local. Com armas de fogo nas mãos, eles rendem a pessoa que está no caixa e um cliente que estava realizando o pagamento das compras.

Imediatamente, um dos suspeitos começa a vasculhar a gaveta do caixa, enquanto o comparsa rende outros clientes e ordena que um funcionário do segundo caixa entregue todo o dinheiro.

Dois clientes são obrigados a deitar no chão e um dos criminosos acaba tirando a bermuda de um rapaz para verificar se ele tinha objetos de valor. A vítima é obrigada a ficar apenas de cueca no estabelecimento comercial.

Durante toda a ação, os suspeitos agem com extrema violência e chegam a dar coronhadas em um dos clientes. Antes de sair, um funcionário entra no estabelecimento sem perceber a ação criminosa. Ele carrega caixas com produtos e também tem o celular roubado. Após recolherem tudo que encontram pela frente, eles fogem sem serem identificados.

A Polícia Civil deve investigar o caso. Qualquer denúncia sobre a identificação dos suspeitos pode ser repassada ao número 181.

FONTE: EM TEMPO

Comentarios