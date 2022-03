Operadoras Tim e Vivo são notificadas após apagões de internet

Mais uma vez as operadoras foram notificadas após apagões de internet e telefonia. Na quarta-feira (23) foi a vez da Vivo e Tim receberem a notificação do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM). Na terça-feira (22/03), o mesmo já havia ocorrido com a Claro/NET, notificada após uma interrupção nos serviços da empresa.

Conforme o documento, as companhias têm até dez dias para apresentar resposta ao órgão sobre as causas dos apagões, o número de pessoas afetadas e como será feito o abatimento dos valores correspondentes nas próximas faturas. Em caso de comprovação da má prestação de serviço, as empresas poderão ser multadas – em valores correspondentes aos seus respectivos portes.

O consumidor pode entrar entrar em contato com o Procon-AM pelo site e pelo e-mail atendimentoprocon@ procon.am.gov.br, pelos telefones 0800 092 1512 e 3215-4009, ou ainda pelas redes sociais do órgão (instagram @procon_amazonas e Facebook Procon Amazonas).

*Com informações da assessoria