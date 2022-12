Operação Natal: IMMU monitora vias nos centros comerciais de Manaus

Agentes de trânsito, da Prefeitura de Manaus, estão dando continuidade à “Operação Natal”, com ações coordenadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) nas áreas de comércio em toda a cidade. Na manhã desta quarta-feira, 14/12, os fiscais percorreram a área central da cidade e a Manaus Moderna para fiscalizar a guarda de vagas e estacionamentos irregulares, além de desobstrução de calçadas que estão sendo utilizadas por vendedores ambulantes e de paradas de veículos. A operação contou ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

Os servidores percorreram as vias com grande movimentação de veículos e pedestres para garantir fluidez no trânsito e segurança dos munícipes. Cerca de 30 veículos foram autuados por estarem estacionados irregularmente nas avenidas Lourenço da Silva Braga, Eduardo Ribeiro, Floriano Peixoto, 7 de Setembro e José Paranaguá.

De acordo com o vice-presidente de trânsito do IMMU, Edson Lêda, a operação vai proporcionar mais segurança no trânsito nesse período de grande movimentação no comércio. “Nosso objetivo é orientar os condutores a respeitarem as leis de trânsito e, com isso, ordenar a circulação dos veículos e garantir travessia segura para pedestres. Nessa época, as precauções devem ser redobradas diante do grande volume de tráfego registrado nas áreas comerciais”, disse.

Além das ações no Centro, também existe reforço no efetivo diário de fiscalização com a presença de agentes de trânsito distribuídos nas demais áreas comerciais da cidade como a avenida J, bairro Alvorada; avenida Francisco Queiroz, no Manoa; rua do Fuxico, no bairro Jorge Teixeira; e nos shoppings centers de todas as zonas da cidade.

A fiscalização está sendo realizada nas ruas do centro e nas demais áreas comerciais, próximo aos shoppings centers. Os agentes monitoram o trânsito em postos fixos, em motos e viaturas para controlar a circulação de veículos e pedestres, garantindo a fluidez do tráfego e a segurança na travessia.

Assessoria