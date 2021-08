Operação da prefeitura viabiliza a circulação de pedestres em calçadas da zona Leste

Facilitar a passagem dos pedestres em calçadas e promover ações para ajudar no trânsito de Manaus foram alguns dos objetivos da operação “Calçada Livre”, realizada na quarta-feira, 4/8, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A ação, que contou com apoio da Polícia Militar e do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), foi realizada na avenida Autaz Mirim, mais conhecida como ”Grande Circular”, na zona leste da capital.

Durante a operação, foram retiradas das calçadas materiais que pudessem atrapalhar a livre circulação de pedestres. O balanço final registrou a apreensão de 12 placas, seis cavaletes, quatro remoções de veículo (duas motocicletas e dois veículos de passeio), além de dois bonecos de ferro.

A ação foi elogiada por pessoas que circulavam pela avenida. O comerciante Robson Luís de Vasconcellos, 52 anos, destacou que a iniciativa favorece a todos. “Quando se retira este material, evita-se que os pedestres andem no meio da rua e, desta forma, os carros têm menos chance de atropelar alguém na via. O trânsito aqui é muito intenso e já vi muitos atropelamentos. Acredito que uma das causas são pessoas que andam nas ruas, porque não podem ficar nas calçadas por conta dessas placas”, disse.

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Lêda, lembrou que a calçada é um espaço exclusivo para pedestres. “Quando encontramos algum tipo de obstáculo na calçada, impedindo a movimentação das pessoas, seja uma placa ou uma faixa, por exemplo, nós como órgão gestor do trânsito, precisamos tomar as medidas necessárias para assegurar a passagem dos pedestres”, informou.

Segundo Lêda, a operação “Calçada Livre” já beneficiou áreas da cidade como o Centro e o bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, entre outras. “Nossa intenção é levar o Calçada Livre para toda a cidade e fazer esta operação de forma constante, para que a população entenda que o IMMU também cuida do trânsito para o pedestre”, concluiu.

