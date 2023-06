Operação Cupido: Procon checa informações sobre preços em hotéis e motéis de Manaus

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) realiza nesta segunda-feira (12), a Operação Cupido, com foco no Dia dos Namorados. A ação tem o objetivo de orientar sobre as normas que os hotéis e motéis devem seguir ao oferecer produtos e serviços aos clientes com foco no Código de Defesa do Consumidor.

Durante a ação, a equipe de fiscalização está realizando entrega de CDC para os estabelecimentos, além de realizar a checagem se os estabelecimentos estão prestando informações sobre preços, qualidade e validade dos produtos comercializadas, conferindo a documentação solicitada para garantir se a segurança do consumidor, no pagamento com o cartão de crédito ou débito, está clara ao cliente.

“Essa é mais uma data importante para o comércio de produtos e serviços e que o órgão está atuando com firmeza para que a população não tenha dor de cabeça”, afirma Jalil Fraxe, diretor-presidente do Procon-AM.

O Procon-AM informa aos consumidores que vão comemorar em hotéis e motéis, que ambos os estabelecimentos têm a obrigação de prestar esclarecimento quanto à informação de preços praticados. “É importante conferir as possibilidades de acomodação, os respectivos preços, as formas de pagamento e quantas horas compreendem a diária ou o pernoite. Os preços dos itens do frigobar também devem ser informados previamente e por escrito”, conclui Fraxe.

Em geral, motéis e hotéis lançam promoções para essa data, portanto, convém comparar as vantagens oferecidas.

Denúncias

O Procon/AM está localizado na Av. André Araújo, 1500 – Aleixo, e funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 14h. O consumidor pode realizar denúncia através dos telefones 0800 092 1512/ 3215 4009. Ou, se preferir, faça através do site www.procon.am.gov.br ou e-mail: fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br.