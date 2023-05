Operação ‘Carga Pesada’ autua 32 motoristas por irregularidades na zona Leste

Com o objetivo de monitorar os veículos de transporte de carga na cidade, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta quinta-feira, 11/5, a operação de fiscalização “Carga Pesada”. A ação aconteceu na avenida Autaz Mirim, zona Leste, em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran) da Polícia Militar.

A operação faz parte do conjunto de ações que a prefeitura tem realizado no âmbito da campanha “Maio Amarelo”, movimento que tem a intenção de alertar a sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

Na operação, foram realizadas 293 abordagens, com 32 veículos autuados por estarem circulando com documentação atrasada, pneus sem condições de uso, lâmpadas de freios e de setas queimadas. Quatro caminhões foram removidos ao parqueamento por estarem irregulares.

O diretor de operações de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, explicou que a operação tem como objetivo garantir a segurança viária e a prevenção de acidentes ocasionados pelos caminhões pesados e transportadores de cargas.

“O objetivo é a fiscalização dos veículos de grande porte, para que tenhamos mais segurança, para que não haja mais acidentes graves ou gravíssimos, como os que já tivemos na cidade, principalmente, neste mês do Maio Amarelo, cujo tema é ‘No Trânsito, escolha a vida’. Então, esta é mais uma ação para fiscalizar, disciplinar e levar segurança viária, com atenção especial no trânsito na zona Leste da cidade, de onde recebemos muitas reclamações, especialmente, na avenida Autaz Mirim, um dos principais corredores viários em direção ao Distrito Industrial”, disse Ventilari.

A operação “Carga Pesada” é parte de um conjunto de ações da Prefeitura de Manaus, para melhorar a segurança no trânsito da cidade e garantir a qualidade do transporte de cargas. A ação deve continuar nos próximos dias, com a intensificação da fiscalização em pontos críticos da cidade.

Deivid Coelho, de 40 anos, trabalha como motorista de caminhão há 12 anos, e elogiou a iniciativa da prefeitura. “Uma ação como esta é benéfica a todos, especialmente, para nós, motoristas porque tira os irregulares das ruas da cidade e também quem não tem autorização para conduzir veículos pesados”, frisou.