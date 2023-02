Ônibus do Idoso inicia atendimentos em 2023 pelo bairro São Francisco amanhã (3)

MANAUS — O Ônibus do Idoso da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) vai voltar a circular em Manaus para levar serviços de cidadania, saúde e bem-estar aos idosos. A primeira parada será na sexta-feira (3/2), na Rua Jonas da Silva, nº 50, bairro São Francisco, zona Sul.

No Ônibus do Idoso, a população encontra aulas de educação física, analgesia e atividades aeróbicas com a equipe de fisioterapia; medição de glicemia; aferição da pressão arterial e orientações de práticas saudáveis com a equipe de enfermagem; e atendimento do programa Idoso Empreendedor.

Além disso, os idosos podem ter encaminhamento para toda a rede de proteção por meio do atendimento psicossocial, com assistente social, psicólogos e equipe jurídica, como explica a secretária executiva de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), Luciana Andrade.

“Esse atendimento foi algo muito discutido entre a sociedade civil e o poder público porque era uma ansiedade deles. A gente leva em consideração que aproximando a pessoa idosa desses serviços, a gente consegue efetivar os seus direitos, e eles não precisam se deslocar até os serviços públicos para obter os seus direitos”, afirma a secretária.

Senhas

No dia da ação, são ofertadas senhas para os atendimentos, que acontecem das 8h às 12h. São cerca de 120 atendimentos em cada local que o ônibus passa. Nesta primeira ação, serão atendidos os idosos do Clube Mães Nossa Senhora de Nazaré e da Fonte de Águas Vivas.

Atividades

Os serviços do Ônibus do Idoso são ofertados durante todo o ano e desde a primeira semana de dezembro estava de férias. Para ter o serviço, os grupos e associações de pessoas idosas solicitam da Sejusc, via ofício, indicando a necessidade dos serviços, e a equipe da Seadpi organiza o cronograma de acordo com as demandas.