OMS em alerta com doença misteriosa que já matou 89 pessoas no Sudão

A Organização Mundial da Saúde (OMS) enviou uma equipe de resposta rápida para o Sudão do Sul com o propósito de investigar uma doença, que ainda não foi identificada, que se espalha rapidamente e já provocou 89 mortos.

A doença em causa tem-se espalhado na cidade de Fangak, no estado de Jonglei, e os cientistas locais não a conseguem identificar. Os resultados preliminares já excluíram a possibilidade de ser cólera.

O Sudão do Sul enfrenta atualmente uma crise humanitária grave com as cheias extremas que atingem o país pelo terceiro ano consecutivo. Isto desencadeou falta de alimentos, fome e desnutrição, bem como o aumento da propagação de doenças transmitidas pela água.

As agências humanitárias já avisaram que a situação poderá levar a um surto de doenças.

Sheila Baya, porta-voz da OMS, disse à BBC que a equipe de cientistas enviada teve que chegar a Fangak de helicóptero devido às inundações.