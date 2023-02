Obras na rede de drenagem interditam avenida na Ponta Negra

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar parcialmente, para a execução de obras na rede de drenagem, a avenida Frederico Baird, no sentido Centro/bairro, na Ponta Negra, zona Oeste. A obra de drenagem é de uma empresa particular que atende os condomínios da área. O fechamento da via inicia na próxima segunda-feira, 13/2, e segue até o dia 19, com o monitoramento dos agentes de trânsito na área.

Com a interdição no sentido Centro/bairro, o sentido oposto da via, bairro/Centro, será utilizado como fluxo e contrafluxo para permitir que os veículos e os ônibus do transporte urbano possam circular sem alterar o itinerário.

“Essa interdição é necessária para que sejam realizados reparos na rede de drenagem do local. O trânsito não será interrompido totalmente, vamos montar no sentido oposto o fluxo e contrafluxo e garantir que os veículos circulem”, disse Uarodi Guedes, diretor de engenharia do IMMU.

O IMMU informa aos motoristas que busquem outras opções de desvios para acessarem o local. Os agentes de trânsito estarão monitorando a interdição para orientar os condutores sobre os desvios.