Obras na BR-319 estão em ritmo acelerado

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) trabalha ativamente para finalizar as ações necessárias para retomar a trafegabilidade na BR-319. Neste fim de semana as equipes finalizaram o berço do sistema de drenagem e concluíram o lançamento das três linhas de tubos envelopados para a travessia seca no rio Autaz-Mirim.

Na segunda-feira (17), a autarquia seguiu com os trabalhos de assentamento dos tubos e do aterro com brita e areia para os recobrimentos da estrutura com altura mínima de 1 metro, de forma a garantir a proteção do bueiro e liberar o tráfego de veículos. Após a finalização, será feita a terraplenagem da passagem, que terá 30 metros de extensão.

No rio Curuçá, as equipes realizam serviços de acabamento na cabeceira esquerda, com lançamento de lastro de rachão. Os acessos nas margens do rio Curuçá já estão concluídos, dando condições para a operação das balsas neste ponto da BR-319.

Desta forma, ao finalizar a passagem seca, o Dnit restabelecerá por completo a trafegabilidade da rodovia, direcionando todos os esforços para a reconstrução das pontes.

Emergência

O Departamento publicou na edição do Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (11), as portarias que decretam situação de emergência de ambas as pontes. A partir da decretação de emergência, o DNIT tem autorização para realizar a contratação dos serviços para a reconstrução das travessias. O anteprojeto de engenharia encontra-se em fase avançada de conclusão.

Assessoria