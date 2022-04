Obras emergenciais na avenida 7 de Setembro alteram sentido de ruas no Centro

MANAUS, AM — Devido às obras emergenciais da Prefeitura de Manaus, que continua atuando na avenida 7 de Setembro, Centro, onde uma antiga galeria rompeu, causando o afundamento de um trecho da via, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) alterou o trânsito de algumas ruas na área, para melhorar o fluxo de veículos.

As ruas Joaquim Sarmento e Lobo D’Almada tiveram o fluxo de veículos invertido. Permanecem interditados dois trechos da avenida 7 de Setembro, entre a avenida Eduardo Ribeiro e rua Joaquim Sarmento, e ainda entre as ruas Lobo D’Almada e Instalação.

Os condutores que acessam as ruas Luiz Antony e Governador Vitório poderão seguir pelo corredor central de ônibus em direção às ruas Marquês de Santa Cruz e Floriano Peixoto.

Para quem está na rua Luiz Antony e precisa acessar a rua Lobo D’Almada, deverá seguir pelas ruas 10 de julho, Epaminondas, José Clemente, e o trecho invertido da avenida 7 de Setembro, acessando a rua Lobo D’Almada.

Agentes de trânsito do IMMU estão presentes orientando o fluxo, garantindo a segurança de condutores e pedestres. Não houve mudanças no itinerário de ônibus no Centro.