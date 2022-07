Obras da prefeitura alteram trajetos em vias da zona Sul de Manaus

Os condutores de veículos que trafegam nas imediações da avenida Presidente Kennedy e estrada do Paredão devem ficar atentos às mudanças nestas vias situadas no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul, devido ao início de obras de pavimentação de concreto rígido, realizadas pela Prefeitura de Manaus, nesta sexta-feira, 22/7. O trabalho é necessário para reforçar o local por onde trafegam, principalmente, veículos pesados.

O trecho da avenida Rodrigo Otávio, nas proximidades do 7º Comando Aéreo Amazônico (Comar) ficará em sentido único, em direção ao Centro. Em relação à confluência da estrada do Paredão e à avenida Presidente Kennedy, ficará em sentido único em direção ao bairro.

No primeiro momento, as obras começam em um retorno que liga a estrada do Paredão com a Rodrigo Otávio. A interdição e as obras devem durar pelo menos 60 dias. Agentes de trânsito e fiscais de transporte do IMMU estarão nas imediações do local para orientar condutores e passageiros do transporte público.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, detalhou as alterações. “Com a intervenção para as obras de pavimentação haverá estreitamento das vias. Por isso, a avenida Rodrigo Otávio, a partir da rua Desembargador Felismino Soares, ficará em sentido único para o Centro, enquanto que a estrada do Paredão com a Presidente Kennedy também ficará em sentido único, mas em direção ao bairro”, frisou.

Em relação ao transporte público, as linhas 004 e 706 terão parte de seus itinerários alterados. Durante a interdição, a linha 004 segue normal até a rua Desembargador Filismino Soares, e dobra à direita na Rodrigo Otávio, até o retorno em frente à Base Aérea de Manaus e, depois, segue itinerário normal.

Quanto à linha 706, esta segue normalmente até a avenida Rodrigo Otávio e o motorista deverá dobrar à esquerda na estrada do Paredão, seguir pela rua Desembargador Filismino Soares, Rodrigo Otávio e então voltar ao itinerário normal.