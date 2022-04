O QUE É COMPUTAÇÃO UBÍQUA?

Ubíquo significa aquilo que está em toda parte ao mesmo tempo. A gente sabe da existência da tecnologia que interage com a gente. Maioria dos prédios mais novos tem sensores de luz. Quando a gente vai passando a luz se acende. Um sistema simples ele simplesmente verifica que é necessário fornecer o serviço naquele momento e acende a luz.

O ar condicionado tem um termostato e este verifica a temperatura para adequar a realidade que você pediu.

A tecnologia calma é tecnologia que você não vê. Não interfere diretamente na sua vida. Você não sente a presença dela, mas ela está ali. Poderíamos fazer numa situação em que determinados alunos de uma escola X tenham o aplicativo e quando chegam à escola validam a presença na aula. Caso este mesmo aluno estivesse na lanchonete da escola, e não na sala de aula, o sensor seria com geolocalização, dentro de um contexto naquele bloco. Seria uma computação ubíqua que poderia rodar em segundo plano no seu celular. Quando chegar na escola, esta conecta o aluno de forma automática. O aplicativo de ponto de alguns governos é feito com a conexão por celular. Dessa forma temos uma outra situação conhecida como COMPUTAÇÃO PERVASIVA

Na COMPUTAÇÃO PERVASIVA há uma distinção muito tênue. São muito parecidas. Estamos com um celular e esse celular tem em tecnologia um barômetro (previsão do tempo); então temos uma série de sensores que eles estão infiltrando, penetrando na nossa vida sem que a gente perceba. Quando a gente se desloca a Google pode perguntar algo sobre o local que você visitou. Essa tecnologia mapeia e tenta fazer algo confortável para a gente. A CORTANA também interage com o usuário sem que ele veja. A CORTANA sugere músicas, abre tua câmera, abre o microfone, vê o que você digita. O SPOTIFY abre o microfone para escutar os sons ao seu redor para entender o seu gosto musical adequado aos seus anseios. Cada vez mais temos um canivete suíço. O celular da SAMSUNG para quem tem, adquire um adaptador e você liga a um HDMI e liga em um monitor ou TV, e ele funciona. Ele pode ter cabo de rede, HDMI. Conecta e quando coloca na TV e ele já reconhece como um computador. Hoje, vivemos a ERA UBÍQUA onde tudo se conecta. Cada vez mais a computação UBÍQUA está mais na nossa vida. Tudo está PERVASIVO. Uma prova disso é a noção das tecnologias.

O site DANGEROUSTHINGS.COM propõe um RFID que compra um kit e vai colocar um implante e faz o cadastramento para salvar todas as informações. Além do implante tem computação com vários outros acessórios. É um site que traz todo esse conjunto de computação ubíqua evasiva. Ela está dentro de você e você terá tecnologia dentro de você transmitindo informações de dentro de você. Para que um RFID dentro de mim? Porque posso cadastrar informações do meu cartão de crédito e ao invés de pegar o cartão na hora de pagar, compro um leitor de RFID e abrir a porta do meu quarto. Essa noção do RFID é para guardar informações e fazer procedimentos. BIOHACKER envolve também suplementação alimentar. Existem até um livro BULLETPROOF que é o café com manteiga e óleo de coco e algumas doses de vitaminas. Tudo entra no BIOHACKER que seria a implantação de produtos computacionais dentro da gente.

PRISMEBAKE

Projeto que tenta alternativa para que você evite utilizar os programas padrões e utilize similares para não ser afetado pela quebra de sua privacidade.

COMPUTAÇÃO VESTÍVEL

Dispositivos completamente funcionais, auto carregáveis e auto recursivo (independe de outros dispositivos) que são utilizados junto ao corpo. A praticidade para alcançar os recursos é parte importante deste paradigma. Trata-se ainda de uma área encontrada muito em laboratórios de pesquisa e poucas aplicações práticas.

BITS TANGÍVEIS

Utilização de tecnologia digital oferecendo serviços que simulem experiências muito reais. A realidade aumentada é a combinação da realidade virtual e do ambiente real. POKÉMON. Você abre sua câmera e coloca o Pokémon, isso é realidade aumentada. Existe uma aplicação que ela pega dados de um local. Aponta a câmera para um restaurante e você vai ver as avaliações do restaurante. Carta celeste – quando aponta para o céu ele mapeia a constelação e lhe fornece dados. Google lance – se instala hoje, abre e você já mostra, aponta para o teclado do computador, ele já identificou que é um MAC. QRCODE também entra nessa realidade. Esses aplicativos que envolvem a realidade aumentada são os BITS TANGÍVEIS que estão relacionadas de trazer dados, não é simplesmente mostrar algo, mas traz dados por trás. QRCODE de validação do banco, eles não levam para o site, ele fornece um código, um número. Ele precisa de aplicação específica. Se leio o QRCODE do Banco do Brasil com o aplicativo do Bradesco ele não vai funcionar. Tudo o que envolve informação por trás é BIT TANGÍVEL. Ele tem realidade aumentada. Mistura o ambiente real com o virtual. A gente pega um QRCODE de um objeto e ele traz todas as informações sobre aquele objeto. É tangível, é paradigma, eles se correlacionam.

*Josivaldo Santiago — Jornalista e escritor