Nova pesquisa revela consolidação de Wilson Lima na reta final da campanha

MANAUS — Nesta reta final da campanha eleitoral, o governador Wilson Lima amplia vantagem e se consolida na liderança pela reeleição. Considerando apenas os votos válidos, a vantagem é ainda maior. E nas simulações de segundo turno, Wilson Lima também supera o segundo e terceiro colocados.

É o que revela o Instituto Pontual, que divulgou, nesta segunda-feira (26/9), uma nova pesquisa. O estudo foi registrado na Justiça Eleitoral com o número AM 04218/2022. Foram ouvidas, 1.938 pessoas (1.066 em Manaus). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Na abordagem estimulada, em que o pesquisador apresenta o nome dos candidatos, Wilson Lima aparece com 35% das intenções de votos, contra 24,8% do ex-governador Amazonino Mendes. Em terceiro vem o senador Eduardo Braga, com 17%.

Vitória em todos os cenários

Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo os votos brancos e nulos, Wilson Lima chega a 40,3% e Amazonino fica com 28,5%. Em segundo turno, Wilson ganha de

Amazonino de 45,5% a 42,6%; e de Eduardo Braga, de 45,1% a 38,6%.

Aliança com David Almeida

Wilson Lima tem como candidato a vice, Tadeu de Souza, procurador do Estado de carreira, homem de confiança do prefeito David Almeida. O prefeito, aliás, é o grande cabo eleitoral da chapa. E a favor do grupo, a alta popularidade de Almeida, na casa dos 80%.