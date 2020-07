Nova linha de ônibus vai interligar terminais 2 e 3

A partir desta quarta-feira (22) a linha 359 vai reforçar a frota de transporte público em horários de pico, sendo mais uma opção para usuários no percurso entre os terminais de integração 3, na Cidade Nova, zona norte, e 2, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

No trajeto entre os dois terminais (ida e volta), os ônibus da linha 359 vão percorrer os bairros Cidade Nova, Parque das Laranjeiras, Parque 10, Adrianópolis, Praça 14, Centro e Cachoeirinha. A linha terá uma frota de quatro ônibus e será operada pela empresa Líder.

“Lançamos esta linha para reforçar o atendimento aos usuários exclusivamente nos horários de entrada e saída do trabalho. Os ônibus da linha 359 vão contribuir para reduzir o movimento do T3, além de dar mais opções de locomoção para os passageiros”, enfatizou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Francisco Bezerra.

A nova linha começa a circular às 6h10 e vai até as 8h45 e, no período da tarde, vai operar das 14h45 às 18h40. A 359 seguirá o seguinte itinerário: Terminal 3 – Cidade Nova; Avenida Noel Nutels; Avenida Timbiras; Rua Barão do Rio Branco; Rua Marquês de Utinga; Rua Marquês do Herval; Rua Visconde de Suassuna; Rua Marquês de Muritiba; Rua Marquês de Quixeramobim; Rua Marquês de Inhambupé; Rua Visconde de Sepetiba; Avenida Tancredo Neves; Rua A; Rua 32; Avenida Grande Otelo; Avenida Perimetral 2; Avenida Mário Ypiranga (Recife); Rua Marciano Armond (direita); praça Chile; Avenida Major Gabriel; Avenida Tarumã; Rua Visconde de Porto Alegre; Avenida Sete de Setembro; Avenida Humaitá; Rua Borba; Terminal 2 – Cachoeirinha. Saindo do T2, segue a rota: Avenida Carvalho Leal; Avenida Marciano Armond; Avenida Umberto Calderaro; Avenida Maneca Marques; rotatória do Mindu; Avenida Tancredo Neves; Rua Visconde de Porto Seguro; Rua Marques de Quixeramobim; Rua Marquês de Muritiba; Rua Marques do Herval; Rua Marquês de Utinga; Rua Barão do Rio Branco; Avenida Timbiras e Avenida Noel Nutels – T3.

O IMMU mantém o atendimento pelo telefone 98802-3504, via WhatsApp, para receber reclamações e sugestões de usuários do transporte público.

Linhas do Manoa

Também a partir desta quarta-feira (22), as linhas de ônibus 030-Santa Etelvina/T3, 329-Comunidade Vitória Régia/Parque 10/T2 e 458-Rio Piorini/Santa Marta/T3-T2 terão parte de seus itinerários alterados por causa das obras de construção do Complexo Viário Isabel Victoria, na Avenida Noel Nutels, na zona norte.

As linhas mantêm os mesmos itinerários até a Rua Pascal Ranieri Mazzilli (antiga Rua São Luís). Depois, seguem pela Rua Ianomani, Avenida Francisco Queiroz, Rua Professor Manoel Belém, Avenida Atroaris e Avenida Noel Nutels, a partir de onde seguem itinerário normal.

Outra alteração será na linha 056-T3/Conjunto Manoa/Monte Sinai que passa a ter como final de linha o Terminal de Integração 3, no bairro Cidade Nova.

*Com informações da assessoria

