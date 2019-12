Nova Era sorteia carro e amplia horário de atendimento

MANAUS – O Superatacado Nova Era anuncia o início de uma superpromoção relâmpago de Natal, com sorteio de um carro modelo Hyundai HB20 Sense 1.0. A campanha, que terá duração de apenas quatros dias, iniciou nesta sexta-feira (20) e segue até a véspera de Natal (24 de dezembro), aumentando as chances de quem quer começar o ano de carro novo. O Nova Era também está funcionando em horário ampliado a partir desta sexta-feira.

A coordenadora de Marketing do Nova Era, Viviane Cavalcante, ressalta que o HB20 é um dos carros preferidos dos brasileiros e o segundo mais vendido no mercado. “Escolhemos esse carro para homenagear e agradecer a todos os nossos clientes, pela parceria em mais um ano. Estamos sempre em busca de inovar e oferecer opções de produtos de qualidade e bom atendimento”, destacou.

Moderno e confortável, o Hyundai HB20 é um veículo que chama atenção por onde passa. Com design inovador, conta com uma série de equipamentos que o deixam ainda melhor. Para participar da promoção e levar o carro para casa, basta acumular R$ 100,00 em compras em uma das quatro unidades do Nova Era – Torquato Tapajós, Compensa, Grande Circular e Shopping Manaus ViaNorte –, e trocar as notas fiscais por um cupom.

O sorteio será realizado no dia 26 de dezembro, durante o programa Alerta Amazonas, da TV A Crítica, apresentado por Sikera Junior.

As unidades do Nova Era já começam a funcionar em horário especial a partir desta sexta-feira (20). Na unidade da Torquato Tapajós o superatacado abrirá até segunda-feira (23) 8h às 00h.

A unidade da Compensa estará funcionando das 7h30 às 23h, de sexta-feira (20) até segunda-feira (23). Já na loja do shopping Manaus ViaNorte o funcionamento será das 9h às 23h, de sexta-feira (20) até segunda-feira (23). Na véspera de Natal, terça-feira (24), a unidade abrirá das 9h às 18h. O Nova Era da Grande Circular funcionará de sexta-feira (20) a domingo (22), das 7h30 às 23h. Na segunda-feira (23), das 8h às 23h e terça-feira (24), das 7h30 às 18h.

Na quarta-feira (25) todas as unidades não estarão funcionando.

Comentarios