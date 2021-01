Nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do AM tomou posse virtualmente

Na noite dessa sexta-feira (8), tomou posse a direção eleita para o triênio 2021/2023, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJPAM), gestão #TodosSomosUm. A solenidade de posse foi realizada virtualmente devido a pandemia, no Amazonas, do novo coronavírus. A Secretária de Formação Política e Sindical, Jornalista Sandra Bezerra conduziu a cerimônia via google meet.

A solenidade iniciou com uma homenagem aos jornalistas e demais profissionais da imprensa vítimas da covid-19 e prestou solidariedade aos familiares que perderam seus entes queridos nesta pandemia, com um minuto de silêncio em respeito aos que se foram.

O presidente da Comissão Eleitoral do SJPAM, jornalista Messias Sampaio disse que ficou feliz em ter contribuído neste processo eleitoral tão importante para o Sindicato dos Jornalistas que reconduz o jornalista Wilson Reis ao comando da entidade na esperança de reunificar a classe jornalística, dando a necessária segurança e força para o preparo da grande batalha que virá pela frente, principalmente pelo rumo político que se dá no país atualmente.

“O Sindicato sempre teve uma participação brilhante em defesa da sociedade e não vai se negar a ir à luta novamente neste momento de muitas dificuldades, desejo sorte a todos da nova diretoria”, disse Messias durante a transmissão. O presidente da Comissão Eleitoral do SJPAM declarou legítima a eleição e reconheceu que os eleitos estão habilitados para comandar o Sindicato no triênio 2021/2023.

O Presidente do SJPAM, Wilson Reis, destacou que é preciso fortalecer a formulação e a prática de um jornalismo ético, de qualidade e voltado para os interesses da sociedade. “Defender e garantir melhores condições de trabalho, de salários dignos a democratização da comunicação, dialogar com as instituições formadoras dos profissionais, buscar parcerias necessárias para o êxito dos projetos e programas sob responsabilidade da direção do Sindicato são algumas das várias metas desta nova gestão”, disse Wilson Reis.

Jornalistas mortos na pandemia

A jornalista Beth Costa, secretária geral da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) também participou da solenidade de posse virtual. Ela destacou as condições de trabalho dos jornalistas nesta pandemia da covid-19 “No país inteiro constatamos que as empresas não prestaram atenção, não estabeleceram os protocolos essenciais de segurança para os jornalistas, não garantiram que os jornalistas pudessem exercer sua atividade essencial fundamental de informação, importante para que a sociedade pudesse enfrentar melhor esta pandemia da maneira necessária. Vários jornalistas que estavam trabalhando morreram por causa da covid e isso é muito sério para nossa categoria.”, disse.

Condições dignas de trabalho

“A nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas tem que garantir a condição de funcionamento do exercício profissional de forma condigna para que os jornalistas cumpram bem seu papel com segurança nesta pandemia que bravamente exercem essa profissão tão fundamental para a democracia e para o fortalecimento dos direitos humanos. O sindicato no AM tem sido um parceiro inestimável da FENAJ nas lutas nacionais levando para o Estado todas as orientações dadas nacionalmente nessa luta do bom jornalismo e em defesa da categoria”, ressaltou a secretária geral da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), durante a cerimônia.

Compromisso

A Vice-Presidente do SJPAM, jornalista Ed Blair destacou durante a solenidade de posse as responsabilidades do Sindicato “Devemos ter compromisso com a ética, com o próximo, com a família de cada jornalista e demais profissionais da imprensa que sonharam com as nossas conquistas. Temos esse dever de retribuir e seguir. Temos muita coisa a fazer como trazer os mais jovens para perto do Sindicato para ser contagiado por esse carinho que temos pela nossa profissão e de fazer além, não basta ir para o trabalho e ganhar o seu, é preciso pensar no bem estar da nossa categoria, no bem de todos e estamos empenhados, mesmo com toda adversidade que temos pela frente, mas nossa vontade fazer é maior que os desafios. Somos muitos, somos mais, somos um”, disse Blair.

Diretoria Executiva/Triênio (2021/2023)

Presidente – Wilson Reis

Vice-Presidente – Ed Blair

Secretária Geral – Suzy Figueiredo

Secretária Executiva – Francismar Lopes

Tesoureiro – André Moreira

Vice-Tesoureiro – David Almeida

Suplentes da Diretoria Executiva:

Antônio Paulo

Terezinha Gonçalves

Shirley Assis

Patrícia Bartholotti

Edmar Barros

Saulo Borges

Secretarias

Secretaria de Formação Política e Sindical ─ Sandra Bezerra;

Suplente – Zahyra Monteconrado

Secretaria de Imprensa e Divulgação – Kleiton Renzo;

Suplente – Lauristela Rocha

Secretaria de Promoção e Eventos – Leanderson Lima;

Suplente – Tiago Ferreira

Secretaria de Patrimônio e Informática – Orlando Junior;

Suplente – João Freitas Rodrigues (Pinduca)

Secretaria de Estudos Socioeconômicos – Adriano Augusto ;

Suplente – Antônio Lima

Secretaria de Mobilização e Organização – Winnetou Almeida;

Suplente – Moara Cabral

Conselho de Representantes junto a FENAJ ─ Adamor Santana e Aldísio Filgueiras;

Suplentes – Ananias Gomes e Sérgio Fonseca

Conselho Fiscal ─ Gabriel Andrade; Veleide da Silva e Allan Rodrigues;

Suplentes – Raimundo Lima; Roberto de Sá Peixoto e Audimar Arruda

*Com informações da assessoria

Comentarios