Nova companhia aérea de baixo custo pede autorização de voar para Manaus

MANAUS — A empresa aérea de baixo custo Arajet quer aumentar sua malha de destinos para alcançar mais cidades do Caribe, América do Sul e América Central e solicitou essa ampliação ao Civil Aviation Board (JAC) da República Dominicana, onde fica a sua sede, na cidade de Santo Domingo. Manaus está entre as rotas.

Além da capital amazonense, a Arajet solicitou outras sete rotas de Santo Domingo/Las Américas para Rio de Janeiro, São Paulo/Guarulhos, San Pedro Sula (Honduras), Belize, Bridgetown (Barbados), Porto de Espanha (Trinidad e Tobago) e Georgetown (Guiana).

A solicitação dessas rotas constam na Resolução 278-2022 do Certificado de Autorização Econômica (CAE) número 25, apresentado em 14 de dezembro.

Atualmente, nenhuma das oito rotas é operada por outras companhias aéreas. Os pedidos devem ser submetidos a audiência pública no dia 4 de janeiro de 2023 para aprovação da autoridade aeronáutica.

A empresa opera com cinco Boeing 737-8 completamente novos. Os novos voos farão parte do processo de expansão da Arajet para o próximo ano, quando receberá novas aeronaves.

Atualmente, a low-cost opera em Aruba, Colômbia (Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín), Costa Rica, Curaçao, Equador (Guayaquil e Quito), El Salvador, Guatemala, Jamaica (Kingston), México (Cidade do México, Cancún e Monterrey), Peru (Lima) e St. Maarten.

ASSESSORIA