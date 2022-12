Nome de Serafim Corrêa é especulado para vários cargos

MANAUS — Apesar de não ter obtido a reeleição em outubro passado, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), tem o seu nome cotado assumir vários cargos no início de 2023, segundo especulações que correm nos bastidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Velho aliado do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, Serafim, que é economista de carreira, é um dos nomes cogitados nas rodas petistas em Brasília para assumir o cargo de superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa). Ele disputa a vaga com o ex-titular da autarquia Thomaz Nogueira e com os deputados federais José Ricardo Wendling (PT) e Marcelo Ramos (PSD), que não conseguiram renovar seus mandatos para a Câmara Federal.

Além da Suframa, o nome do ex-prefeito de Manaus também é sondado para cargos como o de reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati) e de diretor-presidente da Fundação Doutor Thomas (FDT, órgão ligado a Prefeitura de Manaus.