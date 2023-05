No Paraná, crime passional deixa três pessoas da mesma família mortas

Um homem identificado como Ruan dos Santos Martins, 25, é acusado de assassinar a sogra Dorli da Aparecida de Oliveira, 51, o cunhado Wagner de Oliveira dos Santos, 29, e o sobrinho da esposa Valdenilson Sebastião de Pontes, 35, após uma briga em um bar em Reserva, Paraná, durante a madrugada da segunda-feira (1º).

A Polícia Civil do Paraná decretou a prisão preventiva do suspeito, mas ele ainda está foragido. A discussão foi supostamente motivada por ciúmes e ocorreu no bar da mãe da companheira do acusado. Pouco tempo antes do assassinato, houve uma briga entre o suspeito, o irmão e o sobrinho de sua esposa, que tentavam defendê-la. Posteriormente, o homem retornou e matou os três membros da família.

De acordo com Mariana Coelho Cantu, delegada responsável pela investigação, a briga teve motivação passional, pois a esposa do suspeito teria visto ele “mexendo” com outra mulher.