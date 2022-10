No Amazonas, PF apreende R$ 78 mil em espécie e prende quatro pessoas por crime eleitoral

A PF realizou quatro prisões por suspeita de crime eleitoral entre os dias 24 e 26 de outubro, durante ações da operação Eleições 2022. A PF apreendeu, ao todo, mais de R$ 78 mil em espécie, em ações realizadas em Manaus e no interior do estado.

Em Manaus, três homens foram presos durante fiscalizações realizadas no Aeroporto Eduardo Gomes, Aeroclube do Amazonas e no Porto de Manaus. Durante as três ações, a PF apreendeu mais de R$ 30 mil em espécie.

No município de Tabatinga, um homem foi preso em posse de santinhos eleitorais de um candidato a governador do estado, dentro de uma mala, além de R$24,7 mil em espécie.

A fiscalização deve ocorrer de forma intensa até o próximo domingo (30/10), dia em que acontece o segundo turno das eleições.

Procedimentos

Todos os crimes descritos acima estão elencados no artigo 350 do Código Eleitoral , sob pena de reclusão de até cinco anos e multa.

Por SEGUNDO A SEGUNDO