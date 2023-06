No AM, metade das pessoas que agendam emissão do novo RG não comparece ao atendimento

Metade das pessoas que agendam a emissão da 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Novo RG, não comparece ao atendimento, conforme informou o Instituto de Identificação Aderson Conceição Melo (IIACM), responsável pela emissão do documento.

De acordo com o diretor do instituto, Mahatma Porto, que as faltas têm prejudicado quem precisa com urgência do documento.

“Verificamos que cerca de 50% das pessoas que realizaram o agendamento solicitando a nova Carteira de Identidade, não comparecem ao local, então, quem realmente precisa com urgência do documento, está sendo prejudicado por falta de vagas que foram preenchidas por pessoas que não comparecem ao local solicitado”, explica.

Agendamento

Para agendar, o cidadão pode acessar o site cinam.ssp.am.gov.br. As vagas são direcionadas também para pessoas que tenham sofrido alguma perda, roubo ou furto. O órgão reforça que nesses casos, o cidadão precisa apresentar o Boletim de Ocorrência.

Em Manaus, as vagas são ofertadas nos 15 Postos de Atendimento ao Cidadão (PAC), espalhados em todas as quatro zonas da capital.

Veja como solicitar a emissão de 1ª ou 2ª via do RG:

O cidadão deve realizar o agendamento do atendimento em um dos pontos do PAC, por meio do aplicativo SASI (disponível no Google Store e App Store).

Após a solicitação, o cidadão deverá comparecer ao PAC no dia e horário agendados, levando os seguintes documentos: fotos 3×4, certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), comprovante de residência (original e cópia)

Atualmente, o prazo de entrega está entre 60 e 90 dias.

Documentos

Para o dia de atendimento, o cidadão deve levar os documentos obrigatórios: