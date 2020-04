O mundo inteiro está sofrendo as consequências causadas pela pandemia de coronavírus. Até mesmo o milionário mundo do futebol. Um retrato disso é o novo levantamento dos jogadores mais caros do mundo. Para organizar a lista, o Transfermarkt destacou que a grande maioria dos craques desvalorizou nos últimos tempos. Um deles é Neymar, que perdeu 20% de seu valor de mercado. Ele está valendo agora 128 milhões de euros (R$ 719 milhões)

